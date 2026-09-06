अयोध्या: शिकायत पर हटाए गए राम मंदिर के तीन कर्मचारी वापस बुलाए गए, दोबारा दी गई जिम्मेदारी
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 06 Sep 2026 11:09 PM IST
सार
वापस बुलाये गए कर्मचारियों को दोबारा मंदिर की व्यवस्थाओं में जिम्मेदारी दी गई है। तीनों की वापसी को राम मंदिर की नई व्यवस्था में पुराने कर्मचारियों को लेकर अपनाए जा रहे रुख में बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है।
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विस्तार
राम मंदिर में मामूली शिकायत के बाद सेवा से हटाए गए तीन कर्मचारियों की दोबारा मंदिर की व्यवस्थाओं में वापसी हो गई है।
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राम मंदिर ट्रस्ट के अंतिम महासचिव डॉ. कृष्ण मोहन ने शिकायत के बाद केडी तिवारी, बजरंग पाठक और कारसेवक वासुदेव गुप्ता के पुत्र संदीप गुप्ता को सेवा से हटा दिया था। अब ट्रस्ट के नवनियुक्त महासचिव गोविंद देव गिरि ने तीनों कर्मचारियों को वापस काम पर बुला लिया है।
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इसके साथ ही उन्हें दोबारा मंदिर की व्यवस्थाओं में जिम्मेदारी दी गई है। तीनों की वापसी को राम मंदिर की नई व्यवस्था में पुराने कर्मचारियों को लेकर अपनाए जा रहे रुख में बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से अभी इस संबंध में आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।