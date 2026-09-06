फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Three Ram Mandir employees, removed following complaints, have been reinstated.

अयोध्या: शिकायत पर हटाए गए राम मंदिर के तीन कर्मचारी वापस बुलाए गए, दोबारा दी गई जिम्मेदारी

Sun, 06 Sep 2026 11:09 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 06 Sep 2026 11:09 PM IST
सार

वापस बुलाये गए कर्मचारियों को  दोबारा मंदिर की व्यवस्थाओं में जिम्मेदारी दी गई है। तीनों की वापसी को राम मंदिर की नई व्यवस्था में पुराने कर्मचारियों को लेकर अपनाए जा रहे रुख में बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है।

विज्ञापन
Three Ram Mandir employees, removed following complaints, have been reinstated.
राम मंदिर परिसर का दृश्य

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राम मंदिर में मामूली शिकायत के बाद सेवा से हटाए गए तीन कर्मचारियों की दोबारा मंदिर की व्यवस्थाओं में वापसी हो गई है।

विज्ञापन


राम मंदिर ट्रस्ट के अंतिम महासचिव डॉ. कृष्ण मोहन ने शिकायत के बाद केडी तिवारी, बजरंग पाठक और कारसेवक वासुदेव गुप्ता के पुत्र संदीप गुप्ता को सेवा से हटा दिया था। अब ट्रस्ट के नवनियुक्त महासचिव गोविंद देव गिरि ने तीनों कर्मचारियों को वापस काम पर बुला लिया है।


ये भी पढ़ें - अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में महिपाल सिंह का बयान दर्ज, गोविंद देव को महासचिव बनाने पर उठाए सवाल
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - मिशन 2027 का रोडमैप: कोई जाति न छूटे, हर बूथ जीतने का लक्ष्य दे गए तावड़े, कमजोर बूथों की मैपिंग के दिए निर्देश
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके साथ ही उन्हें दोबारा मंदिर की व्यवस्थाओं में जिम्मेदारी दी गई है। तीनों की वापसी को राम मंदिर की नई व्यवस्था में पुराने कर्मचारियों को लेकर अपनाए जा रहे रुख में बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से अभी इस संबंध में आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed