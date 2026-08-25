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Jammu: निर्माणाधीन पुल का पिलर भरभराकर गिरा, बिहार के मजदूर की मौत

Nikita Gupta

Updated Tue, 25 Aug 2026 05:54 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 05:54 PM IST







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जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में मंगलवार को निर्माणाधीन पुल का कंक्रीट पिलर अचानक गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर घायल हो गया। मृतक की पहचान बिहार निवासी 25 वर्षीय गौतम साहू के रूप में हुई है। ... और पढ़ें

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