{"_id":"6a8d8934195397f766089dc6","slug":"video-slab-of-under-construction-bridge-collapses-in-vijaypur-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"Jammu: विजयपुर में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, बिहार के मजदूर की मौत; 3 घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Jammu: विजयपुर में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, बिहार के मजदूर की मौत; 3 घायल

Nikita Gupta

Updated Tue, 25 Aug 2026 05:53 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 05:53 PM IST

विजयपुर के जख इलाके में निर्माणाधीन पुल का स्लैब अचानक गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बिहार निवासी मजदूर गौतम साहू की मौत हो गई। हादसे में तीन अन्य मजदूर घायल हुए हैं, जबकि मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। ... और पढ़ें

विज्ञापन