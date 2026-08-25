Leh-Ladakh: लद्दाख की 'संजीवनी' बनेगी किसानों की कमाई का सहारा, नुब्रा में रिसर्च सेंटर की तैयारी

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 21 अगस्त को प्रस्ताव की समीक्षा के लिए समिति गठित की। समिति की अध्यक्षता आईसीएआर के हॉर्टिकल्चर साइंस डिवीजन के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. वी.बी. पटेल कर रहे हैं। समिति ने 24 अगस्त को लद्दाख का पहला क्षेत्रीय दौरा किया और अधिकारियों तथा संबंधित पक्षों के साथ बैठक की।



शोध से लेकर किसानों की मार्केटिंग तक होगी समीक्षा

समिति सी-बकथॉर्न के आनुवंशिक संसाधनों, प्राकृतिक वितरण, खेती, उत्पादन, उपयोग और लद्दाख में चल रहे शोध कार्यों का आकलन करेगी। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के स्वतंत्र शोध केंद्र मौजूदा आईसीएआर संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र या विभिन्न संस्थानों के संयुक्त नेटवर्क जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा।



समिति किसानों के क्लस्टर, नर्सरी, सहकारी समितियों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए सी-बकथॉर्न के उत्पादन, प्रसंस्करण और मार्केटिंग की संभावनाओं का भी अध्ययन करेगी।



45 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट

समिति को प्रस्तावित केंद्र के लिए पूंजीगत और नियमित खर्च, मानव संसाधन तथा उपकरणों की जरूरत का अनुमान तैयार करने के साथ पांच साल की कार्ययोजना बनाने को कहा गया है। इसमें तय लक्ष्य, समयसीमा और निगरानी के मानक भी शामिल होंगे। समिति को गठन के 45 दिनों के भीतर विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) सौंपनी होगी।