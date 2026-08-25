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Doda: चिनाब में बह गई रेत निकालने वाली नाव, SDRF ने 3 किमी दूर जाकर बचाई जान

Nikita Gupta

Updated Tue, 25 Aug 2026 05:54 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 05:54 PM IST







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डोडा में रेत निकालने के दौरान नाव अचानक चिनाब नदी में बह गई, जिससे उसके साथ मौजूद एक व्यक्ति भी नदी के तेज बहाव में फंस गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने करीब 3 किलोमीटर दूर खेलानी के पास रेस्क्यू अभियान चलाकर व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ... और पढ़ें

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