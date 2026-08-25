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Gurez: गुरेज में बिजली दरों में 6.83% बढ़ोतरी से गुस्सा, लोगों ने सरकार से पूछे चुनावी वादों पर सवाल

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 05:53 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 05:53 PM IST







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गुरेज के लोगों ने बिजली दरों में 6.83% बढ़ोतरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे पहले से सीमित आय वाले परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। 1 सितंबर 2026 से लागू होने वाली इस बढ़ोतरी को लेकर लोगों ने सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। ... और पढ़ें

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