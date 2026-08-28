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Dr. Mulkh Raj Bhamagi, President of the International Human Rights Council, convened a meeting. During the meeting, he demanded that technical resources be provided to educated individuals for census work.
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Jammu: बारिश से पंचैरी-भमाग में फसलों को नुकसान, डॉ. भमागी ने मुआवजे की उठाई मांग
पंचैरी-भमाग क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता एवं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. मुल्ख राज भमागी ने पत्रकार वार्ता कर प्रशासन से किसानों को राहत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि हाल की बरसात से क्षेत्र में फसलों और किसानों की जमीनों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने प्रशासन से नुकसान का जल्द जायजा लेकर प्रभावित किसानों के हक में उचित मुआवजा जारी करने की अपील की। साथ ही उन्होंने जनगणना कार्य में शिक्षित लोगों को आवश्यक तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई।
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