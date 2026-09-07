जम्मू-कश्मीर: अक्तूबर में दिल्ली कूच करेंगे कश्मीरी पंडित, जंतर-मंतर पर करेंगे अनशन

प्रदर्शन के जरिए घाटी में अलग होमलैंड की मांग, विस्थापित समुदाय की सुरक्षा और लंबित मुकदमों में जल्द न्याय समेत विभिन्न मुद्दे केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे। संगठन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित मांगपत्र तैयार किया जा रहा है।



इसमें कश्मीरी पंडित समुदाय से जुड़े प्रमुख मुद्दों को शामिल किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात का प्रयास किया जाएगा, ताकि मांगों और समुदाय की समस्याओं को सीधे सरकार के समक्ष रखा जा सके। पनुन कश्मीर के पदाधिकारी इन दिनों मांगपत्र को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। संगठन का कहना है कि लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर ठोस पहल जरूरी है। प्रदर्शन में महिलाओं की भी प्रमुख भागीदारी रहेगी। इसके लिए संगठन की ओर से समुदाय के विभिन्न वर्गों से संपर्क किया जा रहा है।



अक्तूबर में प्रस्तावित दिल्ली कार्यक्रम को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं के बीच तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदर्शन के माध्यम से कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास, सुरक्षा, न्याय और राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी है।