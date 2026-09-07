एक आतंकी ढेर, दूसरे की तलाश जारी: ﻿यासिर के बाद मूसा पर शिकंजा, ड्रोन और तकनीकी निगरानी से पहाड़ों की छानबीन

सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी नागरिक और लश्कर-ए-ताइबा से जुड़े यासिर की मौत के बाद मूसा साथियों के साथ जंगल में छिपा हुआ है। इस इलाके में लंबे समय तक सक्रिय होने के कारण वो यहां की प्राकृतिक गुफाओं, चट्टानों और घने जंगल में छिपने की जगह को अच्छे से पहचानता है। हालांकि सुरक्षाबलों का घेरा मजबूत होते देख उसके पीर पंजाल और किश्तवाड़ की तरफ भागने की आशंका भी है। ऐसे में यहां सुरक्षा बढ़ाई गई है।



भागने के संभावित रास्तों पर अतिरिक्त जवान तैनात

संभावित रास्तों पर अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं ताकि आतंकी किसी वैकल्पिक मार्ग से नीचे न उतर सके। अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षाबल पिछले कई महीनों से पीर पंजाल के दोनों ओर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। ऑपरेशन में सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें शामिल हैं। ऊंचाई वाले इलाके में खराब मौसम और सीमित दृश्यता के बावजूद तलाशी जारी है। ड्रोन, तकनीकी निगरानी और अन्य संसाधनों की मदद से संभावित ठिकानों पर नजर रखी जा रही है।