{"_id":"6a9c02efef9d166aa30cbe32","slug":"video-bhamblas-rampage-caught-on-cctv-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"Jammu: CCTV में कैद हुआ भांबला का बवाल, दुकानदार को बेरहमी से पीटा; हालत गंभीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भांबला मुख्य बाजार में एक दुकानदार के साथ दो-तीन युवकों द्वारा कथित रूप से दुकान के अंदर घुसकर बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक दुकानदार के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घायल दुकानदार की पहचान सचिन पुरी पुत्र संजीव कुमार निवासी पत्रआढ़ा, तहसील सुंदरबनी, जिला राजौरी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार सचिन भांबला में दुकान करता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद उसके पिता अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनका बेटा बेसुध अवस्था में पड़ा था और उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों ने सचिन की गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया। घायल के पिता ने पुलिस से मांग की है कि मामले में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं, घटना के बाद शुक्रवार देर शाम भांबला के स्थानीय दुकानदारों ने एकत्रित होकर रोष जताया। दुकानदारों ने कहा कि जिस दुकान में मारपीट की वारदात हुई, वह भांबला पुलिस चौकी से महज करीब सौ मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद देर शाम तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर थे और कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। स्थानीय दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन से बाजार में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा घटना में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

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