जम्मू: हेरोइन तस्करी के दो रास्तों का भंडाफोड़, पाकिस्तान और पंजाब से जुड़ी सप्लाई चेन, 6.92 किलो हेरोइन जब्त

पाकिस्तान और पंजाब से पहुंच रही थी हेरोइन

एनसीबी के मुताबिक, तस्करी के लिए दो प्रमुख रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा था। पहला रास्ता पाकिस्तान से सीधे उड़ी सेक्टर के जरिए जम्मू-कश्मीर तक पहुंचने का था, जबकि दूसरा रास्ता पंजाब के रास्ते जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थ पहुंचाने से जुड़ा था।



सांबा में बस से 522 ग्राम हेरोइन बरामद

एनसीबी ने 3 सितंबर को सांबा के न्यू बस स्टैंड के पास एक यात्री बस को रोककर तलाशी ली। इस दौरान पुलवामा जिले के काकापोरा निवासी एक व्यक्ति के कब्जे से 522 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ और जांच के दौरान इस खेप का लिंक पंजाब के लुधियाना से जुड़ा मिला। इसके बाद लुधियाना में कार्रवाई कर 197 ग्राम अतिरिक्त हेरोइन बरामद की गई। सांबा-लुधियाना ऑपरेशन में अब तक कुल 719 ग्राम हेरोइन जब्त की जा चुकी है।



जम्मू में भी बड़ी खेप पकड़ी गई

इससे पहले एनसीबी ने जम्मू में 5.160 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी। जांच में सामने आया कि यह खेप पाकिस्तान से आई थी और उड़ी सेक्टर के रास्ते जम्मू-कश्मीर में पहुंची थी। इस मामले की जांच करते हुए एजेंसी ने सप्लायर को लेह से गिरफ्तार किया।



जम्मू-सांबा की बस्तियों में भी कार्रवाई

एनसीबी ने नशे की तस्करी से प्रभावित जम्मू-सांबा बेल्ट की कुछ बस्तियों में भी दो अलग-अलग अभियान चलाए। इन कार्रवाइयों में 438 ग्राम और 603 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।



पूरे तस्करी नेटवर्क को तोड़ने पर जोर

एनसीबी का कहना है कि उसका मकसद केवल नशीले पदार्थों की खेप पकड़ना नहीं, बल्कि पूरे तस्करी नेटवर्क को खत्म करना है। एजेंसी सप्लायर, खेप पाने वाले लोगों, फाइनेंसर और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए जांच आगे बढ़ा रही है।



लोगों से सूचना साझा करने की अपील

एनसीबी ने आम लोगों से नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी जानकारी साझा करने की अपील की है। इसके लिए मानस राष्ट्रीय नशीले पदार्थों से संबंधित हेल्पलाइन 1933 पर सूचना दी जा सकती है। एजेंसी ने सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखने का भरोसा दिलाया है।