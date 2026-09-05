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Kashmir: बांदीपोरा में आस्था का रंग, कश्मीरी पंडित समुदाय ने पारंपरिक तरीके से मनाई जन्माष्टमी

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 05:24 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 05:24 PM IST







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बांदीपोरा के कालूसा मंदिर में कश्मीरी पंडित समुदाय ने पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जन्माष्टमी मनाई। श्रद्धालुओं ने जम्मू-कश्मीर में शांति, समृद्धि और सामुदायिक सौहार्द की प्रार्थना की, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। ... और पढ़ें

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