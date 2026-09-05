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Kashmir: बांदीपोरा में कमल ककड़ी और मखाना की खेती पर जोर, किसानों के लिए नई पहल

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 05:24 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 05:24 PM IST







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बांदीपोरा में केवीके जलीय फसलों की खेती को बढ़ावा देने पर काम कर रहा है, जिसमें कमल ककड़ी, सिंघाड़ा और मखाना पर वैज्ञानिक शोध किया जा रहा है। उद्देश्य इन फसलों की वैज्ञानिक खेती विकसित कर किसानों तक उपयुक्त तकनीक पहुंचाना और स्थानीय कृषि समुदायों को लाभ पहुंचाना है। ... और पढ़ें

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