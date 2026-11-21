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जम्मू: किसानों को मिला पशुओं के चारे का नया सहारा, केवीके सांबा ने बांटी नेपियर घास की 500 से अधिक कलमें

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 08:19 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 08:19 PM IST







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सांबा जिले के पहाड़ी क्षेत्र शाहबलोड़ स्थित ब्लॉक नड में ब्लॉक दिवस आयोजित किया गया, जहां डीसी सांबा ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और मांगों को सुना। इस दौरान लोगों ने क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दे प्रशासन के समक्ष रखे, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए समाधान का आश्वासन दिया गया। ... और पढ़ें

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