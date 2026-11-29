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-2026 के अनुमानों में देश की कुल 142.6 करोड़ आबादी में 26 फीसदी जेन-जी-उत्तर भारत में बढ़ रही युवा शक्ति, बिहार 29.3 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान परजम्मू। अपनी कुल आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी के मामले में जम्मू-कश्मीर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे आगे है। यहां की कुल आबादी का 29.5 प्रतिशत हिस्सा 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं यानी जेन-जी का है। इस मामले में 29.3 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है।ये आंकड़े राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह के 2026 के अनुमानों पर आधारित हैं। डेटाफुल ने इन आंकड़ों को जेन जी की प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में विश्लेषित किया है। वर्ष 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी को जेन जी कहा जाता है। 2026 के अनुमानों के मुताबिक देश की कुल 142.6 करोड़ आबादी में 26 फीसदी जेन-जी हैं। इस लिहाज से जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय औसत से 3.5 फीसदी अधिक युवा आबादी वाला प्रदेश है।डेटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म इंडिया इन पिक्सल्स के 16 वर्षीय पीढ़ीगत गणना मॉडल (1997-2012) में भी जम्मू-कश्मीर 30.8 फीसदी के साथ शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। आयोग की रिपोर्ट पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया एंड स्टेट्स (2011-2036) के 2026 के पांच-वर्षीय आयु वर्ग पर आधारित है।आंकड़े देश में उत्तर और दक्षिण के बीच एक बड़े जनसांख्यिकीय बदलाव की तस्वीर पेश करते हैं। जम्मू-कश्मीर (29.5 प्रतिशत), बिहार (29.3 प्रतिशत), झारखंड (28.7 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (27.8 प्रतिशत) और असम (27.7 प्रतिशत) में युवाओं की हिस्सेदारी काफी अधिक है। इसके विपरीत, दक्षिण भारतीय राज्यों में युवा आबादी सबसे कम है। केरल में जेन-जी महज 21.1 प्रतिशत और तमिलनाडु में 21.6 प्रतिशत हैं। दक्षिण के पांचों राज्यों में जेन-जी की संख्या मिलेनियल्स (30–44 वर्ष) के मुकाबले कम है, जबकि जम्मू-कश्मीर और बिहार में युवाओं का अनुपात पुरानी पीढ़ी से अधिक है।विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू-कश्मीर में युवाओं की यह बड़ी हिस्सेदारी प्रदेश के भविष्य के लिए एक बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड (जनसांख्यिकीय लाभांश) है। चूंकि यह पीढ़ी अगले एक दशक में कार्यबल और मतदाता वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा बनेगी, इसलिए प्रदेश में उच्च शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप और रोजगार सृजन को लेकर ठोस नीतिगत कदम उठाने की आवश्यकता होगी।