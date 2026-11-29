{"_id":"6b0c32c6e4275bee9606c1db","slug":"video-medical-staff-protest-continues-in-doda-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: डोडा में मेडिकल कर्मचारियों का आंदोलन जारी, आम आदमी पार्टी ने दिया समर्थन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: डोडा में मेडिकल कर्मचारियों का आंदोलन जारी, आम आदमी पार्टी ने दिया समर्थन

Nikita Gupta

Updated Sun, 29 Nov 2026 07:42 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 07:42 PM IST







Link Copied



डोडा में गैर-राजपत्रित मेडिकल कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। रविवार को आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों की मांगों को जायज बताते हुए समर्थन दिया और प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की अपील की। ... और पढ़ें

विज्ञापन