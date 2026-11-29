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Video: गांदरबल में पानी की टंकी में गिरा भालू, बचाव अभियान के दौरान हुई मौत

Nikita Gupta

Updated Sun, 29 Nov 2026 07:42 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 07:42 PM IST







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गांदरबल के कचनाबल, कंगन में पानी की टंकी में गिरे भालू को वन्यजीव विभाग ने बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन इस दौरान भालू की मौत हो गई। ... और पढ़ें

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