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Video: अनुच्छेद 370 पर रुहुल्ला मेहदी का बड़ा बयान, बोले- 2019 के बाद सांबा के लोग भी परेशान

Nikita Gupta

Updated Sun, 29 Nov 2026 07:18 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 07:18 PM IST







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पूर्व सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद के हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 2019 के बाद सांबा के लोग भी परेशान हैं। उन्होंने इस बयान के जरिए जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोगों की स्थिति और समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। ... और पढ़ें

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