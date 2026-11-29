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जम्मू: पटनीटॉप घूमने निकले सैलानी रास्ते में भटक रहे, साइन बोर्ड की कमी बनी परेशानी

Nikita Gupta

Updated Sun, 29 Nov 2026 07:18 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 07:18 PM IST







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पटनीटॉप जाने वाले पर्यटकों को मार्ग पर पर्याप्त साइन बोर्ड न होने के कारण रास्ता भटकना पड़ रहा है और कई किलोमीटर दूर जाकर वापस लौटना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने पर्यटकों की सुविधा के लिए मार्ग पर दिशा सूचक बोर्ड लगाने और चौक बनाने की मांग की है। ... और पढ़ें

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