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जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य समापन, खेल के मैदान पर दिखा युवाओं का जोश

Nikita Gupta

Updated Fri, 06 Nov 2026 05:50 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 05:50 PM IST







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गांदरबल में पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना, खेल भावना को बढ़ावा देना और पुलिस तथा आम जनता के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना था। ... और पढ़ें

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