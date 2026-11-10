लेह-लद्दाख: स्टोक की अलग सीट पर छिड़ा सियासी संग्राम, कांग्रेस-भाजपा के सदस्यों ने दिए सामूहिक इस्तीफे

लद्दाख के स्टोक गांव में परिसीमन विवाद ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। परिसीमन प्रक्रिया में स्टोक की अलग निर्वाचन क्षेत्र की पहचान में बदलाव के विरोध में कांग्रेस और भाजपा के ग्राम स्तर के सदस्यों, कार्यकारिणी सदस्यों तथा ,पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। दोनों दलों के सदस्यों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ने का एलान करते हुए मांग पूरी नहीं होने तक आगामी चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी दी है। कांग्रेस-भाजपा के सदस्यों ने अलग-अलग जारी बयानों में कहा, उनका यह फैसला स्टोक के लोगों के साथ एकजुटता और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) में गांव के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बहाल करने की मांग के समर्थन में है।

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