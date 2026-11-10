पुंछ के प्राचीन विष्णु मंदिर में चोरी: दानपात्र बाहर लाया और नकदी लेकर फरार हुआ चोर; सीसीटीवी में कैद वारदात
पुंछ किले स्थित प्राचीन श्री हरि विष्णु मंदिर में मंगलवार तड़के चोरी की वारदात हुई जहां चोर दानपात्र तोड़कर उसमें रखी नकदी लेकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर चोर की पहचान की जा रही है।
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नगर स्थित ऐतिहासिक पुंछ किले में बने प्राचीन श्री हरि विष्णु मंदिर में मंगलवार तड़के चोरी की घटना सामने आई। चोर मंदिर में घुसकर दानपात्र को बाहर ले आया और उसे तोड़कर उसमें रखी नकदी लेकर फरार हो गया। चोरी की यह पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।
सुबह जब श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे और मंदिर का दरवाजा खोलने लगे तो ताला टूटा हुआ मिला। इसके बाद मंदिर समिति के पदाधिकारियों और पुलिस को घटना की सूचना दी गई।
सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक लैब की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर चोर की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। घटना के बाद इलाके में लोगों में नाराजगी है।