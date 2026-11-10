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पुंछ के प्राचीन विष्णु मंदिर में चोरी: दानपात्र बाहर लाया और नकदी लेकर फरार हुआ चोर; सीसीटीवी में कैद वारदात

Tue, 10 Nov 2026 11:33 AM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, पुंछ
अमर उजाला नेटवर्क, पुंछ Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 10 Nov 2026 11:33 AM IST
सार

पुंछ किले स्थित प्राचीन श्री हरि विष्णु मंदिर में मंगलवार तड़के चोरी की वारदात हुई जहां चोर दानपात्र तोड़कर उसमें रखी नकदी लेकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर चोर की पहचान की जा रही है।

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heft at an ancient Vishnu temple in Poonch
जांच करती टीम - फोटो : संवाद

विस्तार
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नगर स्थित ऐतिहासिक पुंछ किले में बने प्राचीन श्री हरि विष्णु मंदिर में मंगलवार तड़के चोरी की घटना सामने आई। चोर मंदिर में घुसकर दानपात्र को बाहर ले आया और उसे तोड़कर उसमें रखी नकदी लेकर फरार हो गया। चोरी की यह पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।

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सुबह जब श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे और मंदिर का दरवाजा खोलने लगे तो ताला टूटा हुआ मिला। इसके बाद मंदिर समिति के पदाधिकारियों और पुलिस को घटना की सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक लैब की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर चोर की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। घटना के बाद इलाके में लोगों में नाराजगी है।

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