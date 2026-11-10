Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Massive fire on a hillside in Kishtwar

रातभर धधकती रही किश्तवाड़ की पहाड़ी: पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका, 11 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

Tue, 10 Nov 2026 11:45 AM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, किश्तवाड़
अमर उजाला नेटवर्क, किश्तवाड़ Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 10 Nov 2026 11:45 AM IST
सार

किश्तवाड़ के त्रिगाम क्षेत्र में पहाड़ी पर लगी भीषण आग से करीब 125 एकड़ सरकारी भूमि और वनस्पति को नुकसान पहुंचा। 11 घंटे के संयुक्त अभियान के बाद मंगलवार सुबह आग पर काबू पाया।

विज्ञापन
Massive fire on a hillside in Kishtwar
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सोमवार शाम एक पहाड़ी के निचले हिस्से में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग पहाड़ी की ढलान पर फैल गई और आसपास के पलान व पेडल गांवों के लिए खतरा पैदा हो गया। दमकल विभाग, पुलिस, एसडीआरएफ, नागरिक प्रशासन और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयासों से मंगलवार सुबह करीब छह बजे आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने के लिए लगभग 11 घंटे तक अभियान चलाया गया।

विज्ञापन
Trending Videos

आग सोमवार शाम करीब 6:54 बजे किश्तवाड़ जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर त्रिगाम क्षेत्र की पहाड़ी के निचले हिस्से में लगी थी। सूखी घास के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। इसकी चपेट में करीब 1,000 कनाल (125 एकड़) सरकारी भूमि आ गई। आग से बड़ी संख्या में पेड़-पौधों और वनस्पति को नुकसान पहुंचा है। हालांकि, घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

आग को गांवों तक पहुंचने से रोकने के लिए दमकल विभाग ने तुरंत अभियान शुरू किया। आसपास के गांवों की सुरक्षा के लिए दमकल गाड़ियों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया, जबकि दमकल कर्मियों ने फायर बीटर की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। पहाड़ी क्षेत्र में सड़क की पहुंच समाप्त होने के बाद भी आग करीब दो किलोमीटर तक फैल गई थी।

करीब 11 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद मंगलवार सुबह छह बजे आग पर नियंत्रण पाया गया। इस अभियान में दमकल एवं आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारियों के साथ नागरिक प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवकों ने भी अहम भूमिका निभाई।

किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सनी गुप्ता और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा कर अभियान की निगरानी की। आग लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आशंका जताई जा रही है कि पटाखे या किसी अन्य स्रोत से निकली चिंगारी के कारण आग लगी हो सकती है। पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed