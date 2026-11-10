जम्मू-कश्मीर: बैंक का कर्ज चुकाए बिना बेच दी कार, फर्जी दस्तावेजों से किया लाखों का खेल

इस मामले की जांच वर्ष 2022 में केनरा बैंक की बड़ी ब्राह्मणा शाखा के तत्कालीन प्रबंधक निखिल सिंह जम्वाल की लिखित शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि आरोपी ने 14 जून 2016 को कार खरीदने के लिए 7.92 लाख रुपये का टर्म लोन लिया था। इसमें से 5.64 लाख रुपये की राशि अभी भी बकाया है।



जांच में सामने आया कि आरोपी ने फर्जी और जाली नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) तैयार कर उसे सांबा के एआरटीओ कार्यालय में जमा कराया। इस दस्तावेज के आधार पर वाहन को बैंक का बकाया कर्ज चुकाए बिना और बैंक से वैध अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लिए बिना ही किसी तीसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करा दिया गया।



प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी इसी तरह की धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है।