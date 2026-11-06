बांदीपोरा: महिलाओं को अलगाववाद से जोड़ने की साजिश का खुलासा, अब तक आठ आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बारामुला जिले के चक्लू निवासी इरशाद अहमद भट और सोपोर के वाटलाब निवासी शौकत अहमद रेशी के रूप में हुई है। दोनों को मामले में संलिप्तता के आधार पर हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 10 और 13 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।



पुलिस पहले ही जिले में प्रतिबंधित संगठन से जुड़े इस नेटवर्क का भंडाफोड़ कर चुकी है। अब तक की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर अन्य संदिग्धों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और मॉड्यूल से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।



शोपियां में आतंकी फंडिंग मॉड्यूल का भी हुआ था भंडाफोड़

इससे करीब एक सप्ताह पहले शोपियां पुलिस ने अंतर-जिला आतंकी फंडिंग नेटवर्क का खुलासा करते हुए 10 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए किए गए संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण किया और पैसों के लेनदेन से जुड़े कई स्तरों का पता लगाया।



जांच में ऐसे लोगों का नेटवर्क सामने आया, जिनके कथित तौर पर आतंकियों और अलग-अलग जेलों में बंद उनके सहयोगियों से संबंध थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ओवैस शफी नाइकू, तजामुल अहमद शाह, मोइज इकबाल, इमदाद यूसुफ गनई, साकिब जाहूर वानी, आमिर अहमद गनई, फिरदौस ठोकर, लियाकत नजीर लोन, मोहम्मद हनीफ और काजू के रूप में हुई है।



पुलिस ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और क्षेत्र की सुरक्षा एवं शांति को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।