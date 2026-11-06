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बांदीपोरा: महिलाओं को अलगाववाद से जोड़ने की साजिश का खुलासा, अब तक आठ आरोपी गिरफ्तार

Fri, 06 Nov 2026 05:00 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Fri, 06 Nov 2026 05:00 PM IST
सार

बांदीपोरा में जेल से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या आठ हो गई है।

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Bandipora Police arrest two more associates in separatist-linked module case
जम्मू कश्मीर पुलिस - फोटो : एजेंसी

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में जेल से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह मॉड्यूल महिलाओं को अलगाववादी विचारधारा से जोड़ने और उसका प्रचार करने के लिए निशाना बना रहा था।

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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बारामुला जिले के चक्लू निवासी इरशाद अहमद भट और सोपोर के वाटलाब निवासी शौकत अहमद रेशी के रूप में हुई है। दोनों को मामले में संलिप्तता के आधार पर हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 10 और 13 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस पहले ही जिले में प्रतिबंधित संगठन से जुड़े इस नेटवर्क का भंडाफोड़ कर चुकी है। अब तक की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर अन्य संदिग्धों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और मॉड्यूल से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।

शोपियां में आतंकी फंडिंग मॉड्यूल का भी हुआ था भंडाफोड़
इससे करीब एक सप्ताह पहले शोपियां पुलिस ने अंतर-जिला आतंकी फंडिंग नेटवर्क का खुलासा करते हुए 10 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए किए गए संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण किया और पैसों के लेनदेन से जुड़े कई स्तरों का पता लगाया।

जांच में ऐसे लोगों का नेटवर्क सामने आया, जिनके कथित तौर पर आतंकियों और अलग-अलग जेलों में बंद उनके सहयोगियों से संबंध थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ओवैस शफी नाइकू, तजामुल अहमद शाह, मोइज इकबाल, इमदाद यूसुफ गनई, साकिब जाहूर वानी, आमिर अहमद गनई, फिरदौस ठोकर, लियाकत नजीर लोन, मोहम्मद हनीफ और काजू के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और क्षेत्र की सुरक्षा एवं शांति को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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