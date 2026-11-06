नशा तस्करों की नई तरकीब का खुलासा: लेह एयरपोर्ट पर नशे की खेप के साथ यात्री पकड़ा, 3.5 ग्राम हेरोइन बरामद

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान मोहम्मद हुसैन के रूप में हुई है, जो लद्दाख के डिस्किट का निवासी है। एयरपोर्ट पर चलाए गए अभियान के दौरान उसके पास से यह पदार्थ बरामद किया गया। मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।



फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था और इसे कहां पहुंचाया जाना था। एएनटीएफ ने हवाई यात्रियों को सतर्क करते हुए अपील की है कि वे किसी अनजान व्यक्ति का पार्सल या सामान अपने साथ न ले जाएं। ऐसा करने पर वे अनजाने में नशा तस्करी का हिस्सा बन सकते हैं और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।