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नशा तस्करों की नई तरकीब का खुलासा: लेह एयरपोर्ट पर नशे की खेप के साथ यात्री पकड़ा, 3.5 ग्राम हेरोइन बरामद

Fri, 06 Nov 2026 06:14 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, लेह
अमर उजाला नेटवर्क, लेह Published by: Nikita Gupta Updated Fri, 06 Nov 2026 06:14 PM IST
सार

लेह एयरपोर्ट पर एएनटीएफ ने कार्रवाई करते हुए डिस्किट निवासी मोहम्मद हुसैन के पास से करीब 3.5 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद कर उसे हिरासत में लिया।

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ANTF detects drug consignment carried by passenger at Leh airport
लेह एयरपोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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लेह एयरपोर्ट पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स  ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक यात्री के पास से करीब 3.5 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया है। यह नशीला पदार्थ एक अनजान यात्री के माध्यम से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने यात्री को हिरासत में ले लिया है।

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अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान मोहम्मद हुसैन के रूप में हुई है, जो लद्दाख के डिस्किट का निवासी है। एयरपोर्ट पर चलाए गए अभियान के दौरान उसके पास से यह पदार्थ बरामद किया गया। मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था और इसे कहां पहुंचाया जाना था। एएनटीएफ ने हवाई यात्रियों को सतर्क करते हुए अपील की है कि वे किसी अनजान व्यक्ति का पार्सल या सामान अपने साथ न ले जाएं। ऐसा करने पर वे अनजाने में नशा तस्करी का हिस्सा बन सकते हैं और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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