लेह: जहां सांस लेना भी चुनौती, अब वहां पहुंचेगी ट्रेन; लद्दाख में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन

प्रस्तावित बिलासपुर-मनाली-लेह रेललाइन पर तंगलांग ला दर्रे के पास टेंगला में समुद्र तल से 17,582 फीट की ऊंचाई पर एक रेलवे स्टेशन बनाने की योजना है। इसके निर्माण के बाद यह चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और चिंगहाई प्रांत की सीमा पर चिंगहाई-तिब्बत रेलवे लाइन पर 16,627 फीट की ऊंचाई स्थित तांगगुला रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़ देगा।



परियोजना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा चुकी है। फिलहाल, निर्माण शुरू करने के लिए औपचारिक मंजूरी बाकी है। इसके लिए नीति आयोग और वित्त मंत्रालय सहित विभिन्न संबंधित संस्थाओं से परामर्श और आवश्यक स्वीकृतियां ली जानी हैं।



प्रस्तावित परियोजना की लागत करीब 1.31 लाख करोड़ रुपये है। यह रेललाइन हिमालय के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र से गुजरते हुए 489 किलोमीटर लंबा रेल संपर्क स्थापित करेगी। इसका उद्देश्य केवल लद्दाख को रेल नेटवर्क से जोड़ना ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से अहम इस सीमावर्ती क्षेत्र तक सैन्य साजो-सामान और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को मजबूत बनाना भी है। रक्षा मंत्रालय ने इसे रणनीतिक महत्व की परियोजना के रूप में चिह्नित किया है।