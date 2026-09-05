{"_id":"6a9c03099629443976058cb0","slug":"video-city-immersed-in-devotion-to-lord-krishna-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"Udhampur: श्रीकृष्ण भक्ति में डूबा शहर, जन्माष्टमी शोभायात्रा में 1500 बच्चों ने बढ़ाई रौनक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष पर शहर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में शराब और नजर आया। सनातन धर्म सभा और इस्कॉन मंदिर की ओर से भव्य जन्माष्टमी शोभायात्रा का आयोजन किया गया ।जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के करीब 1500 बच्चों ने भाग लिया भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंग राधा कृष्ण की लीलाओं और सनातन संस्कृति को दर्शाती के लिए 15 आकर्षण धार्मिक एवं संस्कृति झांकियां निकाली गई।

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