{"_id":"6a98177f9477a48da70b14ac","slug":"video-census-2027-begins-in-snowbound-areas-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"Udhampur: बर्फीले इलाकों में जनगणना 2027 की शुरुआत, डुडू-बसंतगढ़ से शुरू हुआ काम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के बर्फीले इलाकों के लिए, जनगणना 2027 की जनसंख्या गणना (दूसरे चरण) की शुरुआत मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी (CPCO) और जनगणना संचालन निदेशालय, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के निदेशक अमित शर्मा ने की। ज़मीनी स्तर पर काम की औपचारिक शुरुआत उधमपुर ज़िले के दूर-दराज़ और बर्फ से ढके इलाकों, डुडू और बसंतगढ़ से की गई। सितंबर में होने वाली यह गणना जनगणना 2027 के लिए काम के लिहाज़ से एक अहम पड़ाव है, क्योंकि जनगणना का काम अब असल जनसंख्या गणना की ओर बढ़ रहा है। इसमें दूर-दराज़, ज़्यादा ऊंचाई वाले और मुश्किल रास्तों वाले इलाकों को पूरी तरह से कवर करने के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं।

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