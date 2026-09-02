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Udhampur: महिला विंग में बड़ा फेरबदल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई नई नियुक्तियों का किया एलान

Nikita Gupta

Updated Wed, 02 Sep 2026 06:03 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 06:03 PM IST







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नेशनल कॉन्फ्रेंस महिला विंग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान महिला विंग में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों की घोषणा की गई। ... और पढ़ें

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