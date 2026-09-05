{"_id":"6a9c0cf8632f6abe170a37bd","slug":"video-the-entire-city-is-immersed-in-devotion-to-lord-krishna-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"Udhampur: कृष्ण भक्ति में डूबा पूरा शहर, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शुक्रवार को पूरा शहर कृष्ण भक्ति में डूबा नजर आया सुबह 4:00 से लेकर दिन भर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मंदिरों में लंबी कतारें देखी गई। शहर में आदर्श कॉलोनी के श्री राधा कृष्ण मंदिर और इसका मंदिर में जन्माष्टमी हरशाला से मनाई गई शाम को रंग-बिरंगे लिए फूलों के विभिन्न सजावट की सामग्री से मंदिर परिषद का सुंदरता देखते ही बन रही थी राधा कृष्ण मंदिर में शाम 6:00 बजे कृष्ण लीलाओं और झांकियां का आयोजन किया गया रात करीब 11 बजे मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजन किया गया जिसमें कई युवाओं ने उत्सव पूर्वक भाग लिया रात 12:00 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया।

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