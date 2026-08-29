{"_id":"6a92c53b2b09305db5034b05","slug":"video-sports-enthusiasm-at-ramnagar-model-school-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"Udhampur: रामनगर मॉडल स्कूल में खेलों का उत्साह, राष्ट्रीय खेल दिवस पर छात्रों ने दिखाया दम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रामनगर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। स्कूल की प्रिंसिपल उर्वशी परिहार के निर्देशानुसार विद्यार्थियों को खेलों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष गतिविधियां करवाई गईं। इस दौरान विद्यार्थियों के बीच हैंडबॉल मैच करवाया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं, स्कूल की प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों को खेलों के महत्व, शारीरिक फिटनेस और खेल भावना के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

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