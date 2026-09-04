जम्मू कश्मीर: जन्माष्टमी पर भक्ति के रंग में रंगा उधमपुर, भव्य शोभायात्रा में उमड़ा जनसैलाब

उधमपुर में शुक्रवार को जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। सनातन सभा उधमपुर की ओर से आयोजित इस शोभायात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। भगवान कृष्ण और राधा के रूप में सजे बच्चों ने लोगों का विशेष ध्यान खींचा।

भजन-कीर्तन और जयकारों से गूंजा शहर

शोभायात्रा शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी। रास्ते भर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने इसका स्वागत किया। भजन, धार्मिक गीत और भगवान कृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।



झांकियों में दिखी श्रीकृष्ण की लीलाएं

शोभायात्रा में स्थानीय संस्थाओं और धार्मिक संगठनों की ओर से तैयार की गई आकर्षक झांकियां भी शामिल रहीं। इनमें भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़े प्रसंगों को दर्शाया गया, जिसने शोभायात्रा को और खास बना दिया।



देशभर में श्रद्धालुओं ने मनाई जन्माष्टमी

जन्माष्टमी के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर और दिल्ली के इस्कॉन मंदिरों में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे।