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Srinagar: डल झील में अचानक बिगड़ा मौसम, तेज हवाओं और बारिश के बीच पर्यटकों का रेस्क्यू

Nikita Gupta

Updated Sat, 05 Sep 2026 05:24 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 05:24 PM IST







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तेज हवाओं और बारिश के चलते डल झील में शिकारा सवारी के दौरान कुछ पर्यटक फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ... और पढ़ें

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