फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Kashmir receives first snowfall of season

कश्मीर का बदला मौसम: ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी, गुलमर्ग-सोनमर्ग की पहाड़ियां हुईं सफेद

Sat, 05 Sep 2026 06:21 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Sat, 05 Sep 2026 06:21 PM IST
सार

कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जबकि श्रीनगर और मैदानी क्षेत्रों में बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलीं।

विज्ञापन
Kashmir receives first snowfall of season
बर्फबारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कश्मीर घाटी में मौसम ने करवट ले ली है। शनिवार को घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने मौसम को और ठंडा कर दिया।

विज्ञापन

गुलमर्ग और सोनमर्ग की पहाड़ियों पर गिरी बर्फ
गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुमरी के पहाड़ी इलाकों में इस सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। ऊंची चोटियों पर बर्फ गिरने के साथ ही यहां सर्दियों की आहट महसूस होने लगी है।

श्रीनगर में बारिश और ओलावृष्टि
श्रीनगर शहर और आसपास के कुछ इलाकों में शनिवार सुबह और दोपहर के समय बारिश हुई। कई स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं भी चलीं। बारिश के कारण दिन के तापमान में भी कुछ डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया।

अगले कुछ दिनों में मौसम रहेगा सामान्य
मौसम विभाग के अनुसार रविवार को कुछ स्थानों पर थोड़े समय के लिए बारिश होने की संभावना है। हालांकि अगले कुछ दिनों के दौरान कश्मीर में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। सीजन की पहली बर्फबारी ने घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दी के शुरुआती आगमन का संकेत दे दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed