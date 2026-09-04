बडगाम में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी: अशदर गली में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर; एके राइफल बरामद

चुनौती देने पर आतंकियों ने की फायरिंग

संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर जवानों ने आतंकियों को चुनौती दी। इसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभाल लिया। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक आतंकी मारा गया।

एक एके राइफल समेत हथियार बरामद

अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने मारे गए आतंकी के पास से एक एके राइफल और अन्य सामग्री बरामद की है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षाबल आसपास के क्षेत्रों में भी सतर्कता बरत रहे हैं।