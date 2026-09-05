19 साल की परंपरा, नहीं डिगा हौसला: लाल चौक ने लिखी भाईचारे की नई कहानी, जन्माष्टमी पर बदली कश्मीर की तस्वीर

1 of 11 श्रीनगर के लाल चौक पर शोभायात्रा में झूमते कश्मीरी पंडित। - फोटो : बासित जरगर

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ऐतिहासिक घंटाघर के आसपास ‘जय श्रीकृष्ण’ के जयकारे गूंज रहे थे, ढोल-नगाड़े बज रहे थे और कश्मीरी पंडित उल्लास में झूम-गा रहे थे।

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ऐतिहासिक घंटाघर के आसपास ‘जय श्रीकृष्ण’ के जयकारे गूंज रहे थे, ढोल-नगाड़े बज रहे थे और कश्मीरी पंडित उल्लास में झूम-गा रहे थे।

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डाउनटाउन के हब्बा कदल स्थित कत्लेश्वर मंदिर से निकली जन्माष्टमी की शोभायात्रा धमकियों और सुरक्षा के कड़े पहरे को पीछे छोड़ते हुए लाल चौक तक पहुंची। रास्ते में मुस्लिम समुदाय ने यात्रा का स्वागत किया।

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर शुक्रवार को डाउन टाउन की ऐतिहासिक गलियां भक्ति के रंग में रंगी नजर आईं। इस्कॉन और स्थानीय कश्मीरी पंडित समुदाय के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। वरिष्ठ नागरिक संदीप मावा ने कहा कि दशकों के अंधकार के बाद आज कश्मीर में शांति का नया सवेरा हुआ है। हब्बा कदल से लाल चौक तक मुस्लिम भाइयों-बहनों ने जिस तरह यात्रा पर फूल बरसाए, वह बताता है कि आम कश्मीरी अमन और मजहबी रवादारी (सद्भाव) चाहता है।

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