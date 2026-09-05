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19 साल की परंपरा, नहीं डिगा हौसला: लाल चौक ने लिखी भाईचारे की नई कहानी, जन्माष्टमी पर बदली कश्मीर की तस्वीर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
Published by: Nikita Gupta
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:44 AM IST
सार
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर श्रीनगर के हब्बा कदल से लाल चौक तक भव्य शोभायात्रा निकली, जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ मुस्लिम समुदाय ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। धमकियों को दरकिनार कर निकली यात्रा का जगह-जगह फूलों से स्वागत हुआ।
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श्रीनगर के लाल चौक पर शोभायात्रा में झूमते कश्मीरी पंडित।
- फोटो : बासित जरगर
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ऐतिहासिक घंटाघर के आसपास ‘जय श्रीकृष्ण’ के जयकारे गूंज रहे थे, ढोल-नगाड़े बज रहे थे और कश्मीरी पंडित उल्लास में झूम-गा रहे थे।
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श्रीनगर के लाल चौक पर शोभायात्रा में झूमते कश्मीरी पंडित।
- फोटो : बासित जरगर
ऐतिहासिक घंटाघर के आसपास ‘जय श्रीकृष्ण’ के जयकारे गूंज रहे थे, ढोल-नगाड़े बज रहे थे और कश्मीरी पंडित उल्लास में झूम-गा रहे थे।
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श्रीनगर के लाल चौक पर शोभायात्रा में झूमते कश्मीरी पंडित।
- फोटो : बासित जरगर
डाउनटाउन के हब्बा कदल स्थित कत्लेश्वर मंदिर से निकली जन्माष्टमी की शोभायात्रा धमकियों और सुरक्षा के कड़े पहरे को पीछे छोड़ते हुए लाल चौक तक पहुंची। रास्ते में मुस्लिम समुदाय ने यात्रा का स्वागत किया।
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श्रीनगर के लाल चौक पर शोभायात्रा में झूमते कश्मीरी पंडित।
- फोटो : बासित जरगर
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर शुक्रवार को डाउन टाउन की ऐतिहासिक गलियां भक्ति के रंग में रंगी नजर आईं। इस्कॉन और स्थानीय कश्मीरी पंडित समुदाय के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। वरिष्ठ नागरिक संदीप मावा ने कहा कि दशकों के अंधकार के बाद आज कश्मीर में शांति का नया सवेरा हुआ है। हब्बा कदल से लाल चौक तक मुस्लिम भाइयों-बहनों ने जिस तरह यात्रा पर फूल बरसाए, वह बताता है कि आम कश्मीरी अमन और मजहबी रवादारी (सद्भाव) चाहता है।
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श्रीनगर के लाल चौक पर शोभायात्रा में झूमते कश्मीरी पंडित।
- फोटो : बासित जरगर
देख लो...आज लाल चौक में हम साथ खड़े युवा प्रतिभागी संदीप ने कहा कि 19 वर्षों से डाउनटाउन से निकल रही यह यात्रा निडरता का प्रतीक है। मैं आपको सच्चाई बताऊं...हमें तो डर नहीं है। न उन धमकी भरे पत्रों से हमें कोई असर पड़ेगा। जिन्होंने ये लेटर निकाले थे, उनके लिए यह तमाचा है। आज हम लाल चौक में खड़े हैं। जितने कश्मीरी पंडित हैं, उससे ज्यादा कश्मीरी मुसलमान हमारे साथ हैं।
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