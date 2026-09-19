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कठुआ: मोदी के जन्मदिन पर बनी में जगमगाए 5 हजार से अधिक

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 04:39 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 04:39 PM IST







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा की ओर से जम्मू-कश्मीर में 8.9 लाख दीये जलाने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में बनी में 5 हजार से अधिक दीये जलाने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठक कर तैयारियों और जिम्मेदारियों पर चर्चा की। ... और पढ़ें

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