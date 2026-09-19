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जम्मू-कश्मीर: वेस्ट पाकिस्तान शरणार्थियों की मांगें अब भी लंबित, पुनर्वास और जमीन के मालिकाना हक में तेजी की मांग

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 04:39 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 04:39 PM IST







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कठुआ के ड्रीमलैंड पार्क में वेस्ट पाकिस्तान शरणार्थी परिवारों की बैठक हुई, जिसमें 1947 के विस्थापन से जुड़े लंबित पुनर्वास मामलों पर चर्चा की गई। शरणार्थियों ने सरकार से लंबित मामलों के समाधान और जमीन के मालिकाना हक की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की। ... और पढ़ें

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