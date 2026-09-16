{"_id":"6aaa9530075781488008dfdd","slug":"video-una-scooty-rider-killed-in-violent-collision-with-car-police-register-case-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: कार-स्कूटी की जोरदार टक्कर में स्कूटी सवार की मौत, पुलिस ने दर्ज किया मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊना-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर बडूही के पास दिलवां में बुधवार को कार और स्कूटी की जोरदार टक्कर में स्कूटी सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान 56 वर्षीय केवल कृष्ण पुत्र रत्न चंद, निवासी पंजोड़ा, पंचायत चौकी मनियार के रूप में हुई है। वह पेशे से मिस्त्री था। प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल कृष्ण बुधवार को दिलवां में एक दुकान से फर्नीचर का सामान लेने के लिए स्कूटी पर जा रहा था। जैसे ही वह दुकान के पास पहुंचा, उसी दौरान अंब की ओर से आ रही एक कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि केवल कृष्ण सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर से खून बहने लगा। डीएसपी अनिल पटियाल ने बताया कि हादसे के संबंध में कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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