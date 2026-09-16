ऊना: बच्चों का कुशलक्षेम पूछने अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू

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ऊना में बुधवार को आयोजित एंटी चिट्टा जागरूकता रैली के दौरान चक्कर आने से गिरे बच्चों का हाल-चाल जानने सीएम सुखुविंद्र सिंह सुक्खू क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचे। गर्मी के कारण तबीयत खराब होने पर ऊना अस्पताल लाए गए। बच्चों के आपातकाल ओपीडी भी छोटी पड़ गई। उपचाराधीन बच्चों का चिकित्सकों की देखरेख में उपचार चल रहा है।

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