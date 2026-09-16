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ऊना: जेन-जी के बीच छाए मुख्यमंत्री सुक्खू, युवाओं ने सराहा सहज अंदाज
एंटी-चिट्टा वॉकथॉन के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू युवाओं और जेन-जी के बीच खासे आकर्षण का केंद्र रहे। मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर वॉकथॉन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों और युवाओं के बीच घुल-मिलकर बातचीत की और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई।
वॉकथॉन के दौरान मुख्यमंत्री काफी देर तक विद्यार्थियों और युवाओं के बीच मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं की बातें सुनीं और नशे के खिलाफ आयोजित इस जागरूकता अभियान में उनकी भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री का सहज और आत्मीय अंदाज युवाओं को पसंद आया।
मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर बच्चे और युवा उत्साहित नजर आए। उनके साथ बातचीत करने और सेल्फी लेने के लिए युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। कई युवाओं ने मुख्यमंत्री के सहज व्यवहार और उनके साथ सामान्य तरीके से कदम मिलाकर चलने की सराहना की।
युवाओं से नशे के खिलाफ आगे आने का आह्वान
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि चिट्टे के खिलाफ लड़ाई में जेन-जी और युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सहयोग के बिना चिट्टे के बढ़ते खतरे को रोकना संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने दोस्तों और साथियों को नशे के दलदल में जाने से रोकें। उन्होंने कहा कि यदि कोई साथी नशे की गिरफ्त में आ गया है, तो उसे इससे बाहर निकालने में मदद करना भी युवाओं की जिम्मेदारी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या पुलिस तक सीमित नहीं है। इसमें समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। विशेष रूप से युवाओं को इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर आगे आना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जागरूक युवा अपने आसपास के लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बता सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भूमिका निभा सकते हैं। ऊना की वॉकथॉन के दौरान युवाओं की भागीदारी को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया।
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