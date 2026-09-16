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हिमाचल: मंडी जिले में सायर त्योहार के चलते 17 सितंबर को सरकारी छुट्टी, ऊना में कॉलेज-स्कूल रहेंगे बंद

Wed, 16 Sep 2026 03:01 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 16 Sep 2026 03:01 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश के ऊना और मंडी जिलों में गुरुवार, 17 सितंबर को अवकाश रहेगा। ऊना में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एंटी चिट्टा वॉकथॉन के दौरान विद्यार्थियों और युवाओं के लिए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। वहीं, मंडी जिले में स्थानीय सायर पर्व के चलते स्कूल-कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। दोनों जिलों में छुट्टी के कारण अलग-अलग हैं, इसलिए विद्यार्थियों और कर्मचारियों को संबंधित आदेशों का ध्यान रखना होगा। पढ़ें पूरी खबर...

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himachal una mandi schools closed on september 17 sair festival holiday
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के दो जिलों में गुरुवार, 17 सितंबर को स्कूल बंद रहेंगे। ऊना जिले में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एंटी चिट्टा वॉकथॉन के दौरान स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। वहीं, मंडी जिले में स्थानीय सायर पर्व के चलते स्कूल-कॉलेज के साथ सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे।

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ऊना में एंटी चिट्टा वॉकथॉन के बाद स्कूलों में छुट्टी
ऊना में बुधवार को आयोजित एंटी चिट्टा वॉकथॉन के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को स्कूलों में अवकाश का ऐलान किया। उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं को जेन जी और जेन अल्फा का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें माता-पिता और जागरूक युवाओं की भी अहम भूमिका है।
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मुख्यमंत्री ने ऊना में करीब 40 डिग्री तापमान के बीच वॉकथॉन में शामिल हुए युवाओं के उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी और जागरूकता नशे के खिलाफ अभियान को मजबूती देती है। इसी दौरान उन्होंने गुरुवार को ऊना जिले के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। ऊना में यह अवकाश स्कूलों के लिए रहेगा। अन्य शिक्षण संस्थानों के संबंध में जारी आधिकारिक आदेशों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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मंडी में सायर पर्व पर स्कूल-कॉलेज और दफ्तर बंद
मंडी जिले में गुरुवार को सायर पर्व के चलते अवकाश रहेगा। इस अवसर पर स्कूल-कॉलेजों के अलावा सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। मंडी और कुल्लू क्षेत्र में अश्विन महीने की संक्रांति पर सायर पर्व मनाया जाता है।

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, सायर पर्व के साथ बरसात का मौसम समाप्ति की ओर बढ़ता है और खरीफ की फसलें पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। इस दिन सैरी माता को नई फसल का अंश और मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं। कई स्थानों पर राखियां उतारकर भी सैरी माता को चढ़ाने की परंपरा है।

सायर पर्व को सर्दियों के आगमन का संकेत भी माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ मंडी शहर में भी यह त्योहार उत्साह और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाता है। यह पर्व अनाज पूजा और बैलों की खरीद-फरोख्त के लिए भी जाना जाता है। इस तरह 17 सितंबर को ऊना में एंटी चिट्टा वॉकथॉन के बाद स्कूलों में अवकाश रहेगा, जबकि मंडी में सायर पर्व के कारण शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में छुट्टी होगी।
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