{"_id":"6aaa5dd4f33c8389e90eb6e6","slug":"video-13-students-fall-ill-during-anti-chitta-rally-in-una-admitted-to-hospital-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: एंटी चिट्टा रैली में 13 विद्यार्थियों की तबीयत बिगड़ी, चक्कर आने के बाद क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊना में बुधवार को आयोजित एंटी चिट्टा जागरूकता रैली के दौरान उमस भरी गर्मी के कारण करीब 13 विद्यार्थियों की तबीयत बिगड़ गई। चक्कर आने और असहज महसूस होने के बाद पहले तीन और फिर 10 अन्य विद्यार्थियों को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया। अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने से आपातकालीन ओपीडी में भी दबाव बढ़ गया। सभी बच्चों का चिकित्सकों की निगरानी में उपचार चल रहा है। Full News Story ऊना। एंटी चिट्टा जागरूकता रैली में शामिल विद्यार्थियों में से करीब 13 बच्चों की बुधवार को उमस भरी गर्मी के कारण तबीयत बिगड़ गई। चक्कर आने और असहज महसूस होने के बाद विद्यार्थियों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया। बताया जा रहा है कि रैली के दौरान सबसे पहले तीन विद्यार्थियों की तबीयत खराब हुई। इसके बाद 10 अन्य विद्यार्थियों को भी अस्पताल पहुंचाया गया। एक साथ कई बच्चों के अस्पताल पहुंचने से आपातकालीन ओपीडी में भी अतिरिक्त दबाव बढ़ गया। अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों का चिकित्सकों की देखरेख में उपचार चल रहा है। डॉक्टर बच्चों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक उपचार दिया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर तबीयत बिगड़ने का कारण उमस भरी गर्मी और चक्कर आना बताया जा रहा है। एंटी चिट्टा जागरूकता रैली का आयोजन युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया था। रैली में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। गर्मी और उमस के बीच रैली में शामिल होने के दौरान कुछ बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल प्रशासन की ओर से उपचाराधीन विद्यार्थियों की निगरानी की जा रही है। विद्यार्थियों की स्थिति और तबीयत बिगड़ने के वास्तविक कारणों के संबंध में चिकित्सकीय जांच के बाद अधिक स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।

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