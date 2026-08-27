Solan: हॉकी क्लब सोलन ने मनाया स्थापना दिवस, प्रतियोगिता आयोजित

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हॉकी क्लब सोलन के स्थापना दिवस पर ठोडो मैदान सोलन में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जिले की चार टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर निगम सोलन के आयुक्त राजदीप सिंह ने किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान हॉकी क्लब के अध्यक्ष एसएस जगोता ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और हॉकी क्लब के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्लब की ओर से बच्चों को निशुल्क हॉकी सिखाई जाती है।

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