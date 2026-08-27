{"_id":"6a8fedeb91b3fa6fdb00d44e","slug":"video-solan-sanskrit-week-district-level-program-40-and-50-schools-students-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन के संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत सप्ताह का जिला स्तरीय कार्यक्रम, 40 से 50 स्कूलों के विद्यार्थी लेंगे हिस्सा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संस्कृत भाषा और हिमाचली संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोलन के संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भाषा एवं संस्कृत विभाग, जिला सोलन के तत्वावधान में होने वाले इस आयोजन में जिले के करीब 40 से 50 विद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के लिए संस्कृत भाषा और हिमाचली संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने और उसे प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। संस्कृत सप्ताह के तहत आयोजित यह जिला स्तरीय कार्यक्रम विद्यार्थियों में संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ हिमाचली लोक संस्कृति से जुड़ाव मजबूत करने का माध्यम भी बन रहा है। कार्यक्रम में सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उनके कार्यक्रम में पहुंचने पर विद्यार्थियों और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ने की उम्मीद है। जिला स्तरीय आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ संस्कृत भाषा और हिमाचली संस्कृति के विविध पहलुओं को जानने का अवसर मिल रहा है।

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