Solan News: साई रोड की मरम्मत और चौड़ीकरण का काम जारी

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संवाद न्यूज एजेंसीबद्दी(सोलन)। नगर निगम बद्दी ने साई सड़क पर गड्ढों और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। निगम के अनुसार भारी बारिश, जलभराव, नालियों पर अतिक्रमण और गैस पाइपलाइन व अन्य यूटिलिटी कार्यों के लिए की गई सड़क कटिंग से सड़क को नुकसान पहुंचा है। सड़क के दीर्घकालीन सुधार के लिए वार्ड नंबर-3 स्थित वाटर टैंक से राधा स्वामी सत्संग तक 8.89 करोड़ रुपये की लागत से सड़क चौड़ीकरण एवं ड्रेनेज परियोजना पर काम चल रहा है। सड़क को दोनों ओर ड्रेन सहित 8.5 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। वर्तमान में दावत चौक से रेड लाइट चौक तक नालियों का निर्माण जारी है।इसके अलावा संगम के पास और धर्मकांटा से दावत चौक तक मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है, जबकि एरिस्ट फैक्टरी के पास करीब 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। अन्य क्षतिग्रस्त हिस्सों की भी चरणबद्ध तरीके से मरम्मत की जाएगी।नगर निगम ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और आम जनता से अपील की है कि वे सड़क के गड्ढों में खुद ढीली मिट्टी न भरें। निगम के अनुसार इससे विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए फिसलने और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। निगम ने भरोसा दिलाया कि सभी चिह्नित गड्ढों और क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक किया जाएगा और लोगों से अधिकृत एजेंसियों को सुरक्षित तरीके से कार्य करने में सहयोग देने की अपील की है।