{"_id":"6a9c0817d248e0afdb0cb478","slug":"video-cultural-program-organized-at-dadahu-school-on-teachers-day-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: ददाहू स्कूल में शिक्षक दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ददाहू में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर शिक्षकों का मनोरंजन किया। विद्यार्थियों ने शिक्षकों को टाइटल देकर सम्मानित किया और उनके सम्मान में कसीदे पढ़ते हुए उन्हें माता-पिता के बाद जीवन का दूसरा सच्चा हितैषी बताया। प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा ने कहा कि शिक्षक और शिष्य का संबंध कच्चे घड़े और कुम्हार जैसा होता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को शिक्षा के माध्यम से सफल और सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों ने पहाड़ी, हिंदी, पंजाबी और फिल्मी गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर समां बांध दिया। डिग्री कॉलेज ददाहू, आरवीएन, डीएवीएन और एकेएम पब्लिक स्कूल में भी शिक्षक दिवस मनाया गया।

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