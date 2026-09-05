उपलब्धि: गिरिपार के चार युवाओं ने कबड्डी में दम दिखाया, अब रेफरी बनकर संभालेंगे कमान

अंतरराष्ट्रीय कबड्डी स्टार एवं भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा की बहन संतोष राणा समेत गिरिपार के चार युवाओं ने एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एकेएफआई) की नेशनल टेक्निकल ऑफिशियल (रेफरी) परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

विज्ञापन





संतोष राणा, जास्वी गांव के कबड्डी खिलाड़ी सगे भाई पवन जस्टा और विलम जस्टा और नैनीधार गांव के अनिकेत ठाकुर शामिल हैं। प्रदेश कबड्डी संघ के महासचिव कुलदीप राणा, जिला इकाई के पूर्व महासचिव जीएस नेगी, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी स्टार पुष्पा राणा ने सभी को बधाई दी।