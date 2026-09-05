फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Achievement: Four youths from the Giripar region showcased their prowess in Kabaddi; now, they will take charg

उपलब्धि: गिरिपार के चार युवाओं ने कबड्डी में दम दिखाया, अब रेफरी बनकर संभालेंगे कमान

Sat, 05 Sep 2026 10:48 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, पांवटा साहिब/रोनहाट।
संवाद न्यूज एजेंसी, पांवटा साहिब/रोनहाट। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 05 Sep 2026 10:48 AM IST
सार

गिरिपार के चार युवाओं ने एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एकेएफआई) की नेशनल टेक्निकल ऑफिशियल (रेफरी) परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। संतोष राणा, जास्वी गांव के कबड्डी खिलाड़ी सगे भाई पवन जस्टा और विलम जस्टा और नैनीधार गांव के अनिकेत ठाकुर शामिल हैं।

विज्ञापन
Achievement: Four youths from the Giripar region showcased their prowess in Kabaddi; now, they will take charg
संतोष राणा, विलम जस्टा, पवन जस्टा और अनिकेत ठाकुर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अंतरराष्ट्रीय कबड्डी स्टार एवं भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा की बहन संतोष राणा समेत गिरिपार के चार युवाओं ने एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एकेएफआई) की नेशनल टेक्निकल ऑफिशियल (रेफरी) परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

विज्ञापन


संतोष राणा, जास्वी गांव के कबड्डी खिलाड़ी सगे भाई पवन जस्टा और विलम जस्टा और नैनीधार गांव के अनिकेत ठाकुर शामिल हैं। प्रदेश कबड्डी संघ के महासचिव कुलदीप राणा, जिला इकाई के पूर्व महासचिव जीएस नेगी, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी स्टार पुष्पा राणा ने सभी को बधाई दी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed