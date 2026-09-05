{"_id":"6a9bf4974ffd6023e108af05","slug":"video-general-meeting-and-education-dialogue-held-at-banethi-school-deliberations-on-board-exam-preparations-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: बनेठी स्कूल में आम सभा और शिक्षा संवाद का आयोजन, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों पर मंथन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बनेठी में शनिवार को आम सभा एवं शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसएमसी अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने की। इस दौरान विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की प्रगति और आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानाचार्य संजय कुमार ने विद्यालय में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यार्थियों की उपलब्धियों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए विद्यालय और अभिभावकों के बीच समन्वय बेहद जरूरी है। बैठक में आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों की तैयारियों पर चर्चा करते हुए अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया। साथ ही बच्चों की पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में भागीदारी को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। एसएमसी अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने विद्यालय की गतिविधियों में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में एसएमसी सदस्य, विद्यालय का समस्त स्टाफ और अभिभावक मौजूद रहे।

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